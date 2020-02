Numérique: la Fondation Orange octroie 100 tablettes à l’école primaire Tombo 1

Les élèves de l’école primaire Tombo 1 à Kaloum ont bénéficié de l’oeuvre caritative de la Fondation Orange au mois de janvier dernier (le 28 notamment), dans le cadre de son programme citoyen.

Cette oeuvre humanitaire fait de cette école, la 72ème à être connectée. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une école de plus « mais c’est une nouvelle école », a dit le représentant de la fondation Orange, Ludovic Issartel.

« C’est toujours une très grande émotion à chaque fois de pouvoir remettre ce dispositif d’apprentissage et d’éducation à une école primaire publique, telle que celle de Tombo. L’école numérique n’est ni plus ni moins, qu’un moyen moderne de continuer à promulguer le savoir ».

L’oeuvre consiste également à promouvoir l’éducation, le savoir, et les connaissances. C’est pouvoir donner aussi une certaine forme d’égalité de chances d’acquisition du savoir aux enfants.

« Grâce à ce dispositif, nous leur donnons davantage de moyen de pouvoir faire leur choix. Leur choix d’apprentissage, pédagogique, éducatif, pour que chacun d’entre eux puisse choisir son métier et avoir une certaine forme de liberté », a souligné Ludovic Issartel.

«Nous sommes très sensibles à cet accompagnement. La digitalisation est très importante. Nous pensons que là, vous aidez à amener vers la modernité, et surtout d’apprendre la base à partir de l’école. Ce qui est déjà une excellente chose», s’est réjouie Aminata Touré, maire de Kaloum.

La directrice de l’école primaire de Tombo 1 promet de faire un bon usage des équipements afin de les sauvegarder, rassure Hadja Mariam Fofana.