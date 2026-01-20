Officiellement, l’adoption de la Constitution de 2025 marque l’avènement de la « 5e République » en Guinée. Cette appellation, largement reprise par les autorités et les médias, est présentée comme le symbole d’une refondation institutionnelle et politique du pays.

Cependant, une lecture strictement constitutionnelle invite à nuancer cette affirmation. Depuis l’indépendance, la Guinée a connu au moins sept Constitutions distinctes : celles de 1958, 1982, 1990, 2001, 2010, 2020 et 2025.

Or, dans l’approche juridique classique, chaque nouvelle Constitution fonde un nouveau régime constitutionnel, souvent assimilé à une nouvelle République. À ce titre, la Guinée serait aujourd’hui davantage dans son septième régime constitutionnel que dans une 5e République.

Une autre grille de lecture, fondée cette fois sur le nombre de présidents élus, complique encore davantage le débat. Le pays a connu successivement Sékou Touré, Lansana Conté, Alpha Condé, puis Mamadi Doumbouya, récemment entré en fonction. Sur cette base, il s’agirait plutôt d’une quatrième République. Là encore, l’appellation officielle de « 5e République » apparaît difficile à justifier.

Dès lors, sur quels fondements repose la désignation de Mamadi Doumbouya comme « premier président de la 5e République » ? La question mérite d’être posée.

Tout porte à croire que cette appellation relève davantage d’un choix politique et symbolique que d’une réalité juridique stricte. Elle vise à marquer une rupture avec le passé et à inscrire le nouveau pouvoir dans une séquence présentée comme inédite. Mais cette construction narrative ne repose pas sur une base constitutionnelle clairement établie.

Or, la distinction entre 1re, 2e, 3e ou 5e République n’est pas anodine. Elle permet de situer les événements dans l’histoire institutionnelle du pays et d’en comprendre les continuités comme les ruptures. Encore faut-il que cette classification repose sur des critères juridiques cohérents et assumés. À ce titre, l’opinion publique est en droit d’exiger des clarifications.