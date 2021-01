Le président de l’Union des Forces des Démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo a reçu ce mardi 20 janvier 2021, une délégation de l’Union européenne.



Cette rencontre était axée sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Guinée notamment la détention des opposants au 3eme Mandat.

C’est à travers son compte Twitter que Cellou Dalein Diallo a annoncé cette information. «J’ai eu des entretiens fructueux ce mardi avec les Ambassadeurs de l’UE Josep Coll et de l’Allemagne Ulrich Meier-Tesch, en présence des Chargées d’Affaires de la Belgique, Delphine Perremans et de l’Espagne Cristina Valero Marin, ainsi que du Conseiller politique de l’Ambassadeur de France, Patrick Duvautour. Les entretiens ont porté notamment sur la crise socio-politique actuelle, les violences post-électorales, la détention arbitraire de mes plus proches collaborateurs et de centaines de mes partisans et alliés », a-t-il posté