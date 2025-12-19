L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, dirigé par l’ancien président Alpha Condé, est sous la menace de perdre son statut juridique. La formation politique dispose d’un délai de six mois, à compter du 25 novembre 2025, pour se conformer aux exigences légales et éviter la dissolution, a annoncé ce mercredi la Commission d’évaluation du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

Cette décision intervient après la suspension du parti pour 90 jours, prononcée le 20 août 2025. À l’issue de cette période, la Commission a examiné les dossiers complémentaires soumis par les responsables du RPG Arc-en-ciel.

Selon le MATD, le rapport issu de cet examen révèle “des manquements substantiels aux textes légaux et réglementaires régissant les partis politiques en République de Guinée, lesquels demeurent non corrigés à ce jour, trois mois après”.

Parmi les irrégularités relevées, les autorités citent notamment :

la non-organisation du congrès statutaire depuis 2018 ;

le non-renouvellement des organes de direction dont les mandats sont arrivés à expiration ;

l’absence de compte bancaire au nom du parti ;

la non-présentation des états financiers exigés par la législation en vigueur.

Face à ces manquements, le MATD a maintenu la suspension du RPG Arc-en-ciel jusqu’à la satisfaction totale des exigences légales. Le parti dispose donc d’un délai de rigueur de six mois, à compter du 25 novembre 2025, conformément à l’article 51 de la Loi organique LO/2025/035/CNT.

Le MATD précise : “Passé ce délai, et faute de régularisation effective, votre parti s’exposera à la perte de son statut juridique, conformément à la rigueur de la loi”.

Pour rappel, lors d’un entretien accordé à Guinée360 le 15 décembre dernier, l’ancien ministre du Commerce avait déploré l’attitude du MATD, affirmant que “son département n’avait adressé aucune notification officielle relative à la levée de la suspension, près d’un mois après l’expiration du délai initial”.