La seconde phase du procès des événements du 28 septembre 2009 s’est ouverte ce jeudi 18 décembre 2025 au tribunal de première instance de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Présente dans la salle d’audience, la présidente de l’AVIPA (Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009), Asmaou Diallo, a exprimé les attentes des victimes à l’entame de cette nouvelle étape judiciaire.

Interrogée à la clôture de la première journée d’audience, Asmaou Diallo a rappelé les revendications constantes des victimes, axées sur la manifestation de la vérité et la question des réparations. « Comme toujours, nous voulons la vérité totale dans cette affaire, nous voulons également que des victimes soient toujours réparées et considérées comme au début. »

La présidente de l’AVIPA a également salué l’engagement des autorités de la transition dans la tenue du procès. « Nous remercions beaucoup le Président de la transition pour son engagement à ouvrir le procès du 28 septembre en grand pompe, et penser aux réparations. »

Abordant l’ouverture de cette deuxième phase, Asmaou Diallo s’est montrée optimiste quant à l’indemnisation des victimes. « Maintenant, on arrive à cette deuxième phase du procès, tout en espérant que des victimes seront vraiment reconnues et indemnisées. »

Au cours de cette première journée d’audience, le colonel Bienvenue Lamah, entendu à la barre, a rejeté en bloc les charges portées contre lui, notamment celles relatives au déploiement de troupes au camp de Kaleya.

Après de longues heures de débats, le tribunal a renvoyé l’affaire au 13 janvier 2026 pour la poursuite des audiences.