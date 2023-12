Le président du Conseil national de la transition s’est montré très préoccupé par la situation des sinistrés de l’explosion du dépôt pétrolier dans le centre ville de Kaloum.

Dès les premières heures, Dansa Kourouma est descendu sur le terrain pour réconforter les victimes. Il n’a pas hésité à enfiler sa blouse pour consulter les blessés dans certaines structures sanitaires. « Je me suis rendu sur le terrain afin de saisir de près la situation à laquelle les populations sont confrontées, consécutivement à l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum. C’est pour moi l’occasion d’exprimer ma gratitude envers Dieu, car son amour pour la Guinée a permis d’atténuer les dommages. Néanmoins, nous constatons indubitablement la présence de blessés graves, et le corps médical s’efforce pleinement d’assurer une prise en charge adéquate.

Malheureusement, des décès sont à déplorer, et nous prions Dieu pour qu’il accueille les défunts dans son royaume, tout en implorant sa clémence pour apaiser la douleur des blessés. Par ailleurs, Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour maîtriser l’incendie, porter secours aux victimes, éviter d’autres décès et envisager l’évacuation de ceux qui se trouvent dans un état critique. L’imam de la grande mosquée Fayçal et le personnel du Secrétariat Général des affaires religieuses sont mobilisés pour apporter assistance aux sinistrés. Nous félicitons tous les Guinéens de bonne volonté qui se sont mobilisés pour apporter une assistance matérielle et financière afin de soulager les familles. Une mention spéciale est attribuée aux sapeurs-pompiers et aux agents de la protection civile. Saluons l’élan de solidarité qui a joué un rôle essentiel en insufflant de l’espoir aux victimes », a souligné le président du Cnt tout en rendant hommage aux Ong et aux citoyens anonymes qui se sont mobilisés pour secourir les sinistrés.

« En ce moment, unissons-nous et renforçons notre élan de solidarité, tel que défini à travers le troisième pilier de notre devise », a exhorté Dr Dansa Kourouma.