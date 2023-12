Le coordonnateur résident du Système des Nations unies en Guinée a présenté ses condoléances au peuple guinéen, au Président de la Transition et au Gouvernement, à la suite de l’incendie meurtrier au dépôt d’hydrocarbures de Conakry, à Kaloum, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 décembre 2023.

Durant cette période difficile, le système des Nations unies a formulé des prières à l’endroit des familles des victimes, ainsi qu’aux personnes blessées.

L’organisation reste solidaire au peuple guinéen et engagée à apporter tout le soutien nécessaire au Gouvernement guinéen dans ses efforts de secours et de reconstruction.

Elle annonce que « les interventions d’urgences déployées contribuent à répondre aux besoins immédiats sanitaires, en eau, hygiène et assainissement de la population affectée, notamment les femmes et les enfants, en fournissant des abris sous forme de tentes, des citernes d’eau, des toilettes mobiles, ainsi que des kits d’hygiène, de dignité, des médicaments et d’autres fournitures essentielles ».

Le bureau du coordinateur résident du Système des Nations unies en Guinée a salué également la réaction des autorités marquée par l’annonce préventive de mesures sécuritaires et la mise en place d’un mécanisme de gestion de crise et de coordination.

« Nous réaffirmons l’engagement des Nations unies à apporter un soutien constant aux populations guinéennes, en étroite collaboration avec le gouvernement guinéen et la communauté internationale, autour de l’Équipe d’Urgences Pays, pour surmonter cette épreuve et œuvrer, ensemble, en faveur d’un avenir plus sûr et résilient pour la Guinée.