En inaugurant, ce mercredi 19 novembre 2025, la Compagnie mobile d’intervention et de sécurité (CMIS) n°22 de la Cimenterie, le Premier ministre Bah Oury a insisté sur la nécessité d’un investissement équilibré dans les infrastructures publiques à travers tout le territoire. Selon lui, le manque d’attention accordé à certaines localités nourrit un profond sentiment de marginalisation et peut constituer un facteur d’instabilité.

Revenant sur les années d’instabilité ayant marqué la Guinée, le chef du gouvernement a estimé que cette période appartient désormais au passé, grâce aux efforts engagés depuis le début de la transition. « Nous nous félicitons, monsieur le ministre de la Sécurité, qu’il y a eu une période où notre pays était en perpétuelle agitation. Mais grâce à Dieu, avec les dynamiques actuelles, nous allons progressivement vers un sentiment d’apaisement et de réconfort », a déclaré Bah Oury. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement d’investir dans l’ensemble des localités du pays.

Le Premier ministre a souligné que ces investissements ont pour objectif de montrer que “nul n’est oublié, nul n’est exclu”, rappelant qu’un sentiment d’abandon peut encourager des comportements déstabilisateurs. « Équiper et investir dans de nouvelles localités, c’est envoyer un message clair à tous les citoyens que personne n’est laissé de côté. Et cette politique va se renforcer. Car c’est le sentiment d’exclusion, le sentiment d’être oublié, qui crée des frustrations et peut conduire à des actions déstabilisatrices. Construire des écoles, des centres de santé ou des postes de police, ce sont des éléments essentiels pour la sécurité et le bien-être social », a-t-il insisté.

Bah Oury a ensuite assuré que le gouvernement poursuit ses efforts pour moderniser les infrastructures sociales de base, avec l’intention d’amplifier cette dynamique dans les prochaines années. « Beaucoup de choses sont en train d’être faites. Les centres de santé et de sécurité sont en rénovation, et les écoles vont suivre. Nous allons renforcer et moderniser ces infrastructures, notamment grâce aux nouvelles technologies qui garantissent plus de productivité et d’efficacité », a-t-il affirmé.

Évoquant l’évolution de certains quartiers de Conakry, notamment la Cimenterie, il a rappelé que leur accès était autrefois difficile. Il se félicite des progrès enregistrés sous le gouvernement de transition. « Cela inquiétait les populations, qui se demandaient si leurs enfants et leurs familles étaient suffisamment pris en compte. Aujourd’hui, je crois que vous constatez qu’il y a moins d’inquiétudes. Les choses progressent. Je ne dis pas que c’est suffisant, mais c’est un début », a-t-il reconnu.

Enfin, Bah Oury a invité les habitants de la Cimenterie et de Kagbelen à faire preuve de patience, assurant que les dix prochaines années seront déterminantes pour la transformation de ces localités.

« Gardez bien les archives : rendez-vous dans dix ans. Vous comparerez la Cimenterie de 2025 à celle de 2035 et vous verrez une transformation totale. Et vous en serez les premiers acteurs et les premiers bénéficiaires, avec vos enfants », a-t-il conclu.