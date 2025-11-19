En pleine analyse du volet dépenses du Projet de loi de finances rectificative (PLFR 2025), ce lundi 17 novembre 2025, Pépé Roger Sagno, président de la Commission Défense, Paix et Sécurité du CNT, a livré son appréciation des enjeux liés au programme Simandou.

D’emblée, il a salué le travail du comité stratégique, estimant que la nouvelle version du programme reflète une ambition forte, inspirée par la vision du président Mamadi Doumbouya, qu’il décrit comme un “homme issu des forces armées”. Il reconnaît que le document présenté “comprend effectivement cinq piliers”, mais regrette que des domaines cruciaux aient été négligés : “les secteurs de la défense et de la sécurité n’ont pas été suffisamment pris en compte dans l’identification de ces piliers. Sachant bien que ce sont eux qui garantissent l’efficacité et l’efficience des autres.”

Pépé Roger Sagno dit espérer que les ajustements à venir permettront de replacer ces secteurs au cœur du dispositif : “Même si nous ne maîtrisons pas entièrement les modalités retenues par le comité stratégique, nous espérons vivement que les secteurs de la défense et de la sécurité seront placés au cœur de cette démarche.”

Il a également exprimé sa reconnaissance envers le Conseil national de la Transition pour les mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail des troupes, ainsi qu’au ministère de la Défense pour la bonne exécution de son budget en 2025.

Mais les défis restent nombreux, prévient-il, notamment sur le plan des infrastructures. Il cite parmi les priorités la construction de postes frontaliers et de nouvelles compagnies d’infanterie. Pour appuyer son propos, il rappelle qu’au sein des États, “deux acteurs demeurent essentiels : les diplomates et les soldats, car là où le dialogue s’arrête, la force doit parfois s’exprimer”.

Selon lui, la Guinée, en pleine quête d’indépendance économique, doit simultanément renforcer sa souveraineté en se dotant d’un appareil de défense moderne, à même d’affronter des menaces “de plus en plus variées et asymétriques”. Il appelle ainsi à une mobilisation de ressources ambitieuse afin que “la paix et la sécurité soient une réalité durable dans notre pays”.