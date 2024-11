Le quartier Koloma Soloprimo, dans la commune de Ratoma, est plongé dans l’effroi après un enlèvement survenu dans la soirée de ce mardi 19 novembre. Selon des témoins, Alhassane Diallo, opérateur économique bien connu dans la communauté, a été kidnappé par des hommes armés alors qu’il rentrait de la prière de 19 heures.

D’après les témoignages, les ravisseurs, qui attendaient dans une voiture stationnée près de l’école ”La Plume”, ont intercepté Alhassane Diallo à proximité de son domicile. Face à la résistance des habitants, ils ont tiré plusieurs coups de feu en l’air pour disperser la foule avant de prendre la fuite avec leur victime.

« Dans une tentative désespérée de les arrêter, deux motards du quartier se sont lancés à leur poursuite. Tragiquement, l’un d’eux, Mamadou Adama Tangan, a été abattu par les ravisseurs. Son corps a été transporté au centre de santé mère et enfant pour les formalités postérieures. Le deuxième motard a été blessé par balle au pied et est actuellement sous soins médicaux », a confié un témoin.

Cet acte s’est déroulé alors que le quartier Koloma Soloprimo était plongé dans le noir en raison de la panne d’un transformateur survenue la veille. Cette situation d’obscurité totale aurait facilité l’opération des criminels.

La police, rapidement déployée sur les lieux, s’efforce de sécuriser la famille de l’opérateur. Cependant, aucune information sur l’identité ou les motivations des ravisseurs n’a encore été communiquée.

Ce drame relance une fois de plus le débat sur l’insécurité dans la capitale, où les kidnappings deviennent de plus en plus récurrents.