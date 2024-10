Lors de l’Assemblée générale du RPG Arc-en-Ciel, ce samedi 19 octobre 2024, l’ancien ministre du Commerce Marc Yombouno est revenu sur les raisons du parti de se retirer de l’Union sacrée.

“Nous ne faisons plus partie de l’Union sacrée, qui n’existe plus”, a déclaré d’emblée l’ancien ministre du Commerce, réitérant l’engagement du parti au sein des Forces vives de Guinée.

Sur les raisons du retrait, l’ancien ministre a évoqué la participation à l’atelier du CNT à Kindia et l’organisation unilatérales des conférence de presses dont la dernière au cours de laquelle ils ont affirmé qu’en raison de l’incendie du dépôt de carburant, le retard du RAVEC et l’avant-projet de constitution, il ne pourrait y avoir de retour à l’ordre constitutionnel avant le 31 décembre. “Pourtant, c’était au gouvernement de faire cette déclaration, pas à un parti politique qui est censé être là pour conquérir le pouvoir par des moyens politiques et qui fait partie d’une Union sacrée avec d’autres. Ces affirmations ne pouvaient pas être faites sans concertation”, a-t-il déploré.

“Les Forces vives de Guinée restent engagées, mais l’Union sacrée n’a plus de raison d’être dans sa forme actuelle”, a conclu Marc Yombouno, précisant que le RPG Arc-en-Ciel continuera à œuvrer pour le respect du chronogramme et la restauration d’un ordre constitutionnel d’ici fin 2024.