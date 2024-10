La Cour suprême de Guinée a rendu son verdict concernant la rebaptisation de l’aéroport international de Conakry au nom d’Ahmed Sékou Touré. La Cour a jugé la plainte « irrecevable pour défaut de qualité » et a ordonné la confiscation de la caution versée dans le cadre de la procédure.

Cette décision a suscité l’indignation de Me Baidy Tall, avocat et membre de l’Association des victimes du Camp Boiro (AVCB), se disant surpris que la Cour ait mis deux ans et demi pour conclure à un “défaut de qualité”. “Quand on observe les drames que traverse ce pays, on se rend compte que c’est parce que nous refusons de solder les comptes de notre passé douloureux. Les questions mémorielles sont mises de côté. »

Prononcé à la veille de l’anniversaire du massacre du 18 octobre 1971, lors duquel plus de 83 cadres guinéens furent exécutés sous le régime de Sékou Touré, le verdict de la Cour suprême a exacerbé le ressentiment de l’Association des victimes du Camp Boiro. Me Tall a déploré cette coïncidence malheureuse, soulignant que le souvenir de ces événements tragiques reste profondément ancré dans la mémoire collective des Guinéens. Il a également critiqué les tentatives d’effacement de l’histoire, faisant allusion au changement de nom du Camp Boiro, ancien lieu de détention et de répression, rebaptisé “Garde républicaine”.

“Tant que ces crimes resteront impunis et que la mémoire des victimes sera occultée, le pays continuera de stagner. 95 % des pères de l’indépendance reposent toujours dans des fosses communes anonymes, tandis que l’auteur de ces crimes est glorifié, au détriment des victimes”, a-t-il déclaré.