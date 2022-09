Le porte-parole du département de la justice guinéenne a indiqué ce lundi 19 septembre 2022, que le procès du massacre du 28 septembre 2009 aura lieu, »quoiqu’il arrive », et à la date correspondant au 13ème anniversaire de cet évènement. Yaya Kairaba Kaba a par la suite rassuré que le capitaine Moussa Dadis Camara sera au rendez-vous, comme tous les prévenus, «pour se défendre».

Beaucoup de Guinéens restent perplexes quant à la présence effective des tous les inculpés dans ce dossier lors de ce procès. Il faut souligner par endroit qu’ils ont tous occupés des hautes responsabilités dans le pays. C’est le cas de Moussa Thiégboro Camara (inculpé) qui était jusqu’au mois de mars 2022, le chargé des Services spéciaux à la présidence. Au moment des faits, il était chargé de la lutte anti drogue et des crimes organisés.

Il y a aussi treize autres accusés non les moindres. On peut citer entre autres : le colonel Claude Pivi alias Coplan, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits;

-le Capitaine Bienvenu Lama, dont certains accusent ses hommes d’être à l’origine des massacres ;

-le ministre de la Santé à l’époque, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, qui aurait empêché les victimes d’accéder aux centres médicaux;

-le Général Mamadouba Toto Camara, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (décédé);

-le commandant Aboubacar Sidiki Diakité (Toumba), en détention provisoire depuis mars 2017;

et, le chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara qui réside au Burkina Faso depuis qu’il a échappé à une tentative d’assassinat.

Certains, parmi eux ont disparu de la place publique et l’opinion se demande où sont-ils? Seront-ils présent à ce procès ? Pour lever cette équivoque, les porte-parole du ministère de la justice, Garde des Sceaux et des droits de l’homme, Kairaba Kaba a rassuré dans une émission de la place que tous les prévenus, excepté Dadis, sont dans le territoire national. Et, il répond avec certitude que Dadis viendra pour se défendre.

«En ma connaissance aucun inculpé dans ce dossier n’est sorti du territoire national. Ceux qui étaient à l’extérieur avant, tous les esprits pensent à l’arriver et à la participation à procès du président Dadis. Je vais le répondre : le président Dadis sera en Guinée, il sera effectivement à ce procès, parce qu’il veut se défendre. Il tient à se défendre et on lui donnera la parole pour se défendre», a déclaré Me Kairaba Kaba, porte-parole du département de la justice guinéenne.