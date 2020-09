Cette structure est composée de plus de 100 jeunes. Créée le 2 septembre 2020, elle se donne pour objectif principal: faire des sensibilisations afin de mettre fin aux tueries sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen.

Dans un entretien accordé à notre rédaction, Mamadou Bachir Barry, porte-parole du collectif « Stop aux tueries sur l’axe » a cité deux étapes fondamentales qu’ils utiliseront pour calmer les nerfs, surtout en cette période électorale.

D’après Mamadou Bachir, la première étape sera consacrée aux sensibilisations virtuelles (sur les réseaux). A travers des plateformes, les membres comptent éduquer avec les textes et images.

« J’avoue que ce n’est pas facile pour un débutant, mais nous pensons que les résultats seront positifs… », assure le porte-parole.

S’agissant de la seconde étape, il affirme qu’une commission sera déployée sur le terrain pour rencontrer les leaders religieux, les jeunes leaders et les femmes leaders de Hamdallaye à Kagbelen, pour leur implication dans ce processus de réinstauration d’un climat de paix.

« Durant 10 ans c’est la même chose (tueries, Ndlr). Chaque fois qu’on appelle à des manifestations, c’est sur l’axe Leprince qu’on tue, on blesse et on vandalise les gens. Nous avons donc décidé de se réunir pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres », a expliqué Mamadou Bachir Barry.

Selon le porte-parole du collectif « Stop aux tueries sur l’axe », les actions de la structure seront accentuées sur le processus électoral pour le moment. Mais après cette période, les membres envisagent de continuer les séances de sensibilisation au cas où les échauffourées se poursuivront dans cette zone située dans la commune de Ratoma.

Mamadou Bachir croit fermement que son collectif relèvera le défi et ramener la quiétude sur l’axe Leprince : « Nous avons contacté des jeunes leaders que nous avons rencontrés. Nous avons eu leur aval et ils disent qu’ils sont prêts à nous introduire dans les coins où on peut rencontrer d’autres jeunes manifestants(…) »

Le collectif ne se limitera pas aux séances de sensibilisation seulement, il organisera également des séances de formations des jeunes de l’axe sur « comment manifester, sans violences et sans effusion de sang », a confié le porte-parole.