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Cour suprême de Guinée : l’avocat général Algassimou Diallo interdit de sortie du territoire

Amadou Dioulde Diallo
2 min de lecture

Avocat général près la Cour suprême, le magistrat Algassimou Diallo fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national. La mesure lui a été notifiée à travers une instruction adressée au directeur général de la police nationale par le procureur général près la Cour d’appel.

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Dans son courrier, le procureur général demande aux services de police de prendre « sans délai, toutes dispositions utiles afin d’empêcher la sortie du territoire national de Monsieur Algassimou Diallo, Avocat général près la Cour suprême ».

Il exige également que cette mesure fasse l’objet d’une « exécution effective, diligente et strictement conforme à son dispositif ».

Le directeur général de la police nationale est par ailleurs invité à instruire les services chargés du contrôle des frontières terrestres, aériennes et maritimes afin de surveiller tout déplacement du magistrat. Toute tentative de sortie du territoire devra être signalée « immédiatement » aux autorités judiciaires compétentes et traitée conformément aux prescriptions de la décision concernée.

Le procureur général demande enfin à la police nationale de lui transmettre, « sans délai », un compte rendu des dispositions prises pour assurer l’exécution de cette mesure.

À ce stade, les raisons précises ayant motivé cette interdiction de sortie du territoire restent inconnues. Algassimou Diallo a notamment occupé les fonctions de procureur général près le Tribunal de première instance de Dixinn avant d’être nommé avocat général près la Cour suprême.

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