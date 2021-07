Fermée depuis septembre dernier par les autorités de Conakry avant les présidentielles du 18 octobre 2020, les frontières entre la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Bissau ne sont toujours pas rouvertes, malgré l’accord militaire trouvé lors du 59e sommet des Chefs d’État à Accra (Ghana).

Après sa visite à Conakry dans le cadre d’une coopération bilatérale où il a eu un tête à tête avec Pr Alpha Condé, le chef de l’Etat Congolais s’est rendu en Guinée Bissau aussi. Lors de cette rencontre, Félix Tshisekedi a évoqué les relations de longue durée existantes entre les deux Etats et qui devraient être raffermies.

Toutefois, aux yeux du président congolais, il n’y a pratiquement pas de différends entre Alpha Condé et celui qu’il a appelé son frère (Embalo).

«Je ne savais pas qu’ils avaient un problème. C’est une relation comme on peut en avoir, entre un aîné et son jeune frère. La Guinée-Bissau et la Guinée Conakry sont deux pays frères, deux peuples frères et c’est pour moi, ça l’essentiel, le reste, ce sont des détails », soutient monsieur Félix Tshisekedi au micro de nos confrères de la Radio France Internationale.

En peu de mot, le président Embalo a indiqué également qu’il n’y a ‘’aucun nuage” entre lui et son aîné Alpha Condé.

Il faut rappeler que lors du sommet mentionné ci-dessus, le président Embalo Cissoko avait dit qu’il n’enverra pas un de ses ministres pour signer cet accord pour une éventuelle réouverture des frontières entre son pays et la République de Guinée.