Lansana Béa Diallo, l’ancien champion international de la boxe a interpellé les acteurs de la société civile et le président guinéen à un dialogue pour une sortie de crise qui perdure en Guinée depuis longtemps.

Le Fndc relancera ses marches de protestation le lundi 20 juillet 2020, contre le 3ème mandat pour Alpha Condé sur toute l’étendue du territoire. Une manifestation qui s’annonce très mouvementée.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le député bruxellois et l’ancien international de la boxe a invité les parties à privilégier le dialogue au détriment des violences.

Publicité

« Monsieur le président de la République avait dit qu’il voulait être le Mandela de la Guinée. M. le professeur, cher Alpha Condé, aujourd’hui vous pouvez devenir le Mandela de la Guinée. Je vous demande M. le président de la République et je suis prêt à m’engager avec vous, de mettre en place une médiation nationale avec toutes les guinéennes et guinéens, avec l’opposition, la société civile à travers le FNDC notamment« , a-t-il appelé dans la première partie de cette vidéo.

« Alors je suis prêt à me mettre au service des guinéennes et des guinéens, à votre service, au service de l’opposition, de l’armée, pour venir discuter avec les Guinéens mais entre nous, on n’a pas besoin de l’extérieur qui vient dire aux guinéens ce qu’ils doivent faire, nous devons nous entendre entre nous. Nous avons su nous mobiliser ensemble en 1958 toutes ethnies confondues pour dire NON, nous voulons avoir notre indépendances, on a pu le dire haut et fort tous ensemble. Alors cette fois-ci M. le président de la République, je vous demande d’être ce Mandela que vous voulez en mettant en place la médiation nationale et je demande à l’opposition de prendre ses responsabilités et d’accepter ce dialogue. La société également doit jouer son rôle. Alors tous ensemble mobilisons-nous et disons nous sommes prêts à être autour d’une table« , lance le député.