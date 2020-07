Des bourbiers au niveau de Coyah et de Yombokhouré perturbent actuellement la circulation sur la route nationale n°1. Une situation rendue plus compliquée par l’indiscipline des chauffeurs des véhicules de transport et des gros porteurs. Voici l’intégralité du communiqué des ministres de la Défense nationale, des Transports et des Travaux publics sur cette situation.

