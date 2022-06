A l’instar des autres chefs-lieux des région du pays, la région administrative de Kindia vient à son tour de bénéficier d’une Maison de la Presse. La cérémonie de remise des clés a eu lieu ce samedi 18 juin 2022 au quartier Ferefou 2 dans la commune urbaine. C’est la ministre de l’Iformation et de la Communication qui a présidé la cérémonie en présence des quelques autorités administratives.

Après les régions de N’Zérékoré, Kankan, c’est autour la région de Kindia de bénéficier de sa Maison de la Presse. A cette occasion, plusieurs hommes de médias de la presse publique et privée ont effectué le déplacement. Devant eux, la ministre Rose Pola Pricemou a rappelé l’importance qu’ils jouent dans le cadre du développement à travers la diffusion de la bonne information: « Cette maison est destinée à servir d’endroit de rencontres, d’échanges sur des intérêts communs du monde de la presse et de la communauté. Elle servira également de lieu de formation pour une presse davantage responsable, respectueuse des règles d’éthique et de déontologie du métier. Prenez en soin et faites bon usage. A la famille de la presse de Kindia, je suis heureuse de passer cette semaine entière avec vous. Je ne voulais pas rentrer sur Conakry sans avoir fait cet accomplissement. C’est un acquis majeur de la transition, c’est un acquis qui vous permet de comprendre l’importance que vous devez jouer dans le cadre de cette transition. Je n’ai pas cessé de le dire, vous jouez un rôle majeur. Soyez des acteurs majeurs du changement, soyez des acteurs majeurs de la distribution des informations dans la vérité et l’humanisme».

Le préfet au nom du gouverneur de Kindia, Colonel Abdoul Kader Manguè Camara, a exhorté les récipiendaires de travailler pour unir les Guinéens: «Cette Maison de la Presse est un acquis de l’immersion gouvernementale. Moi je ne dirais pas une maison de la presse mais plutôt une maison de la concertation pour l’objectivité, que vous vous retrouvez ensemble vous devez écrire objectivement pas seulement pour Kindia mais pour la nation guinéenne. Donc je vous exhorte au travail, à la cohésion et à l’unité des Guinéens. Aujourd’hui nous voulons tuer l’ethnie pour que notre pays soit un havre de paix. C’est un outil de travail qu’on vous a donné, faites en bon usage ».

Du côté de la presse, c’est un ouf de soulagement d’obtenir un lieu de rencontres, d’échanges et de travail pour les journalistes de la presse publique et privée de Kindia. Dans son intervention au nom de la presse, le secrétaire général adjoint du syndicat de la presse privée de Kindia, Aboubacar Dramé, a remercié le Gouvernement guinéen pour l’initiative avant d’expliquer la nécessité que la presse soit unie a tour d’un idéal à Kindia: « Kindia comme on aime le dire est une zone stratégique où il y a des personnalités qui veulent parfois s’exprimer. Elles nous convient chez elles pour communiquer, mais je pense qu’avoir cette maison pourra régulariser certaines choses dans notre métier. Grâce au concours de nos confrères et grâce à l’implication des autorités de Kindia qui sont plus proches de nous, nous pourrons exercer à bien notre métier. Mes remerciements au nom de la presse à Madame la Ministre qui, depuis son arrivée, s’est mise à notre disposition. Elle nous a écoutés et aujourd’hui nous avons notre Maison de la Presse ».

Kindi, Thierno Aliou Sow pour Guinnee360.com