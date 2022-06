Dans le but de participer à l’autonomisation de la couche féminine guinéenne, la maison de couture Sogoré création vient de boucler un programme de perfectionnement en couture et mode, à Conakry. Sur un total de 57 apprenants, 4 sont sorties récipiendaires des techniques de la mode. Une remise de satisfecit a été faite à cet effet ce samedi 18 juin 2022.

Créé en mars 2021 par Saidou Barry, financé par le PNUD et INTEGRA, le centre de Sogoré création se dit prêt à accompagner la couche féminine guinéenne quant à son épanouissement à travers la mode.

«Notre centre a pour objectif de lutter contre le chômage et l’immigration clandestine des jeunes afin de promouvoir l’entrepreneuriat féminin. Durant notre première année d’expérience, nous avons comptabilisé un montant de 65 millions de francs guinéens comme chiffres d’affaires. Au courant de notre deuxième année, nous avons inscrit 57 apprenants dont 56 jeunes filles et 5 employées. Notre ambition est grande parce-que, nous comptons révolutionner la mode dans notre pays. Nous continuerons à travers des formations et qualifications, à outiller des jeunes stylistes et modélistes de notre pays. La cérémonie qui nous réunit ici résulte de plusieurs mois de travaux intenses dans le cadre de la formation de ces jeunes femmes. Ces 4 récipiendaires ne sont que des jeunes dames qui ont accepté de tous laisser pour venir se former et se perfectionner avec des formateurs qualifiés, issus du domaine», a exprimé Fatimatou Barry, directrice générale du centre.

Maître Kouyaté, un des formateurs du centre s’est réjoui d’avoir joué un rôle important pour l’autonomisation de ces femmes : «Ce centre ne peut exister sans l’appui majeur des grands stylistes, modélistes du pays. Nous sommes vraiment ravis d’avoir participé à la formation de ces femmes qui seront indépendantes désormais. Grand merci à tous nos accompagnateurs qui ont facilité la réalisation de ce projet.»

Sékou Diaby représentant de la structure TOGUEDA n’as pas manqué d’exprimer aussi sa satisfaction quant à la réussite dudit projet : «C’est un honneur et une fierté pour nous de voir la progression de son projet. Nous sommes sûrs qu’il réalisera des merveilles parce que c’est un entrepreneur très impliqué. Nous souhaitons bonne chance à Sogoré création et à ses bénéficiaires.»

Hadja Hawa Diallo, est l’une des bénéficiaires des formations de ce centre. Elle dit être contente «de ce que je suis devenue grâce à nos formateurs. J’entends souvent dire que la place de la femme reste à la cuisine, mais c’est une affirmation qui n’est pas forcément vraie. J’encourage toutes les femmes à entreprendre quelque chose afin d’éviter d’être dépendante.»