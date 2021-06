À travers une opération dénommée »Whisky » à Wanindara en haute banlieue de Conakry, la gendarmerie nationale a présenté à la presse, vendredi soir, plusieurs présumés malfrats arrêtés en possession d’armes blanches et du chanvre indien.

Ces individus ont été interpellés avec plusieurs objets dont entre autres : des boules de chanvre indien, des armes blanches, de pistolets, et autres. Cette opération a également permis parallèlement de saisir 22 pairs de ciseaux, 3 marteaux, 8 couteaux, 3 tournevis, 3 lance-pierres avec des billes, 3 plaquettes de diazépam, 5 pistolets en caoutchouc, 2 pantalons militaires dont un en treillis et un en camouflage, une paire de rangers militaire, 232 boules de chanvres indiens, une autre quantité importante de régime de chanvre indien et des papiers d’emballage appelés rizzla, de la poudre blanche ressemblant à de la cocaïne et 5 motos, d’après le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura.

« C’est dans ce marché qu’ils se mettent dans des états second pour attaquer les paisibles populations à partir du carrefour T5, direction Kissosso avant les rails. Pas plus tard que le mois de mai dernier, plus de 3 personnes se sont fait agresser à cet endroit et d’après nos enquêtes, il est très fort probable que c’est parmi ce groupe que certains d’entre eux se soient attaqués à ces paisibles populations », a-t-il dévoilé.

Pour l’heure, ces présumés malfrats ont été mis à la disposition des autorités judiciaires pour des fins d’enquêtes.