Dans le but de faire le bilan de ses activités après 5 mois, la Jeune chambre internationale Conakry-Elite en synergie avec son homologue de la Jeune chambre internationale Conakry-Leaders ont organisé une assemblée générale dans la salle académie olympique du stade 28 septembre, ce dimanche 16 mai 2021.

La rencontre consistait à évaluer le parcours à mi-mandat. Elle a servi également de cadre pour les organisations locales de se réunir et faire un état des lieux sur le plan d’action annuel à réaliser, faire une rétrospective sur les activités déjà réalisées et se pencher sur celles qui restent à réaliser.

La forte présence de la pandémie de coronavirus a affecté les activités de la Jeune chambre internationale locale. Néanmoins, ces deux branches ont pu toutefois, revoir et réajuster le plan d’action. «Le bilan qu’on a réussi à tenir par rapport à ce qui était préétabli, c’est quand même glorifiant, malgré la pandémie. Au-delà même de ce qui était mentionné dans le plan d’action, nous sommes allés jusqu’à réaliser des activités extra-plan d’action», a souligné Naby Moussa Camara, président exécutif de la Jeune chambre internationale Conakry-Elite.

Dans la même lancée, la présidente nationale de la Jeune chambre internationale a signalé que plusieurs actes ont été posés durant ce mi-mandat, notamment, des activités communautaires (dons aux personnes démunies, nettoyage des mosquées, des dons de sang), y compris les activités de développement personnel, des activités dans le domaine international, dans les affaires et management.

«Après avoir fait un mi-parcours, il faut se retrouver faire ce petit bilan et savoir qu’elles sont les activités qui restent à réaliser pour le reste de mandat ? Qu’elles sont les difficultés qui ont été déjà rencontrées pour ce premier parcours et qu’est-ce qu’il faut pour surmonter ces difficultés pour les autres activités à réaliser, pour qu’elles le soient de façon aisée pour servir la communauté», a expliqué Safiatou Baldé.

La rencontre a pris fin par l’intronisation groupée des nouveaux membres de la JCI Ckry leaders et Conakry-Elite, à travers une prestation de serment.