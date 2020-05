Publicité

L’opposition politique a dénoncé ce mardi 19 mai la nomination de Mamady 3 Kaba au poste de commissaire en remplacement de Me Salif Kébé, décédé. Cellou Dalein et ses pairs rejette cette nomination, puisque, selon eux, elle viole la loi sur la CENI et l’Arrêt de la Cour constitutionnelle constatant la vacance du poste auquel est nommé le juriste Mamady 3 Kaba. Voici l’intégralité de la déclaration de l’opposition.