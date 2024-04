Dans une note adressée aux acteurs de l’éducation nationale ce vendredi 19 avril 2024, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire a annoncé un léger réaménagement du calendrier du BEPC et du Baccalauréat unique.

Dans cette note, Jean Paul Cedy précise que c’est en considérant le décret D/2022/0526/PRG/CNRD/SGG du 02 novembre 2022 relatif aux fêtes légales, chômées et payées en République de Guinée, qui déclare férié le lendemain de la Tabaski (fête du sacrifice d’ABRAHAM), que les épreuves du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) prévues le 18 et 19 juin sont décalées respectivement au 19 et 20 juin 2024.

De ce fait, il ajoute aussi que le Baccalauréat unique initialement prévu du 21 au 25 juin va également être décalé d’un jour et se déroulera du 22 au 26 juin 2024. Par ailleurs, les emplois du temps restent inchangés.