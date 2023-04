Avec pour ambition et mission de préserver les acquis de son regretté artiste Abraham Maccauley alias Navigator, le manager du défunt connu sous le sobriquet ‘’ Soumah artiste kha gendarme ‘’ lève l’équivoque sur une affaire qui date de 2 ans.

Il semblerait que le Pr Alpha Condé avait fait preuve d’humanisme en tant que père de la nation, en offrant une somme de 100 millions à la famille éplorée. Ce qui pose problème de nos jours.

En prélude d’un concert dédicace du second album ‘’ Légionnaire ‘’prévu pour le 29 avril prochain, dont l’objectif est de récolter des fonds qui serviront à secourir la maman et la veuve de l’artiste émérite Navigator, le manager soumah s’est vu interrogé sur l’énorme somme d’assistance obtenu au moment des faits (décès de l’artiste survenu le 3 avril 2021) à Dabompa (Commune de Matoto). Faisant face aux accusations portées contre Élie Kamano, le protéger de l’artiste dément les dires :

« Moi qui suis le manager de l’artiste, j’ai été informé après un an de la mort de Navigator, soit disant que le président avait donné l’argent », souligne-t-il.

Après enquête le manager de l’artiste Soumah précise que la famille est entrée en possession d’une partie de la somme.

« Je vous dit que la famille reconnaît, qu’elle a belle et bien réussie un montant de 40 millions de francs guinéens et que c’est 100 millions qui a été débloqué par le président Alpha Condé qui doit être directement à la famille du défunt et ceux qui sont là à polémiquer dans l’affaire de 100 millions donné par le professeur Alpha Condé suite à la mort de navigator, je vous précise que Eli Kamano n’a rien n’a avoir dans l’affaire ».

Inquiet par ladite situation, l’éminent manager du défunt, juge injuste cela et s’engage à démasquer ces personnes.

« Je vous rappelle qu’on ne sait pas ceux qui étaient au tour de cette affaire, donc nous sommes à la recherche des personnes qui ont envoyé l’argent à la famille de l’artiste », rassure-t-il.

Par ailleurs, en attendant de mettre la lumière sur cette affaire, il faut se poser plusieurs questions à savoir : qui était ministre en charge de la culture de l’époque ? Quelles sont les personnes qui ont composé cette délégation de remise de la somme ?

Affaire à suivre…