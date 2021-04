Aicha N’nhour Barry est guinéenne et vit au Canada. Elle est diplômée de l’université de Montréal et travaille comme analyste principale en régime de retraite dans une compagnie privée de la place. En collaboration avec son époux, Enzo Kerivel Seghir, aussi guinéen, diplômé en marketing à ISM, elle a mis au point «SODANAN».

Dans cette interview, elle explique c’est quoi « Sodanan», ses motivations et comment s’offrir des services de leur plateforme de vente en ligne.

Guinee360: Parlez-nous du site SODANAN

Aïcha N’nhour Barry: Nous avons observé ces dernières années que nous, la diaspora africaine, souhaitons avoir une plateforme qui nous met en contact direct avec les commerçants de nos pays, car nous sommes nombreux à vouloir soutenir financièrement nos familles résidant dans nos pays d’origines.

Malgré les innovations techniques et le développement de la technologie, les coûts de transfert d’argent vers les pays africains restent très élevés. En cette période de ralentissement économique, nous avons souhaité doter nos communautés africaines vivant à l’étranger d’une plateforme leur permettant d’acheter des produits alimentaires à leurs familles vivant en Afrique à des coûts très compétitifs.

Que vous soyez en Europe, en Amérique ou en Asie, passez vos commandes alimentaires sur SODANAN et recevez vos produits en magasin en un clic.

SODANAN signifie dans le dialecte peulh, achete pour moi. Avec SODANAN, nous aidons nos proches en Afrique à continuer à bien manger et à vivre mieux.

Le scenario récurrent est qu’une personne vivant à l’extérieur de la Guinée, plutôt que d’envoyer de l’argent via des sociétés de transferts connus moyenant des frais élevés, vient sur le site WWW.SODANAN.COM et fait ses courses comme si elle était dans un supermarché. Le site l’oblige à donner les informations de la personne qui doit récupérer la commande en Guinée. Aussitôt qu’elle finalise la commande, un e-mail de confirmation lui ai envoyé. Et on lui donne en contre partie le nom et l’indication du magasin ou la personne en Guinée ira récupérer la commande avant même la finalisation de la commande.

La personne en Guinée qui va récupérer la commande en magasin peut se présenter au magasin indiqué pour récupérer la commande. Elle devra fournir une pièce d’identité pour permettre des vérifications afin de s’assurer que la personne dont le nom a été fournie durant l’achat correspond au nom de la personne présente dans le magasin.

Il y a aussi possibilité de livrer la commande chez la personne désignée. Des frais de 4.99 dollars canadien soit 40000 GNF s’appliquent et la livraison est possible le même jour. Nous livrons partout à Conakry.

Nous vendons également au Canada des produits tels que l’huile rouge, du poisson fumé et biens d’autres produits africains. Il suffit juste de se rendre dans l’onglet produits vendus au Canada.

Qu’est ce qui vous a motivé à créer cette plateforme de vente en ligne?

Vous savez, lorsque vous envoyez de l’argent en afrique, non seulement vous payez des frais de services, mais vous perdez aussi très souvent sur les taux de change. Si le dollars canadien se vend sur le marché à 8000 francs, les comapgnies de transfert d’argent afficheront que le dollars est à 7500 et moins. Ce qui vous fait perdre 500 franc sur chaque dollars sur vous, sans parler des frais de service. En général, les compagnies qui affichent 0 frais de services sont ceux qui gagnent encore le plus sur les taux de change. Aussi, durant nos échantillonnages, nous avons réalisé que beaucoup de gens sont très soucieux de l’utilisation faite de l’argent qu’ils envoient aux parents en Afrique,notamment en Guinée. Beaucoup se plaignaient du fait que l’argent qu’ils envoient sert souvent à des achats d’habits pour aller dans des cérémonies alors que d’autres ne comprenent pas comment est-ce possible qu’on les appelles 2 à 3 fois le mois pour dire que la dépense du mois est finie.

Toutes ces raisons combinées ensemble nous ont amené à penser à créer cette plateforme qui répond à tous ces besoins utilisateurs. Nous avions des personnes qui achetaient des produits au Canada en allant en vacances en Guinée et aujourd’hui, ils achètent leurs produits via notre plateforme et ont leur livre, les produits le jour qu’ils veulent chez eux. Ainsi, en plus de satisfaire nos clients, nous soutenons aussi l’économie locale du pays en soutenant les commercants.

Quels sont les pays à partir desquels on peut s’offrir vos services?

On peut s’offrir nos services partout dans le monde. Il suffit juste que tu aies une connexion internet.

Votre mot de la fin?

Pour finir, les commerçants désireux de faire connaître leurs produits au Canada peuvent nous contactés et il nous fera plaisir de revendre pour eux leurs produits à la diaspora africaine au Canada. Ces produits peuvent être nos produits locaux en Guinée (Poisson fumé, huile rouge, piment séché, soumbara, etc), car ce sont des produits très en demande au Canada. Ils peuvent nous contactés à l’adresse email : [email protected]