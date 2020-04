Kassory Fofana suite au décès du ministre Sékou Kourouma: “c’était un ami fidèle et humble…”

Le Premier ministre a réagi suite à la mort du ministre secrétaire général du gouvernement., Sékou Kourouma que Kassory Fofana décrit comme celui qui était “un ami fidèle et humble” en plus d’être “loyal et dévoué”.

On le sait, “la mort ne prend pas de rendez-vous et reste notre destination commune”. Sekou Kourouma, ministe secrétaire général du Gouvernement nous a quittés aussi dignement qu’il a vecu, ce samedi, 18 avril 2020 dans la soirée, victime comme tant d’autres, en Guinée et dans le reste du monde d’une pandémie, sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Ce n’était pas qu’un collaborateur loyal et dévoué dans l’équipe gouvernementale, c’était aussi un ami fidèle et humble surtout un compagnon de tous les instants et de tous les combats de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé.

En ces instants de deuil, de grande émotion dans le pays, au nom du Gouvernement que j’ai l’honneur de diriger auquel manquera le défunt sekou Kourouma très engagé pour sa réussite, je voudrais, présenter mes condoléances les plus attristées et émues à la famille éplorée, au Gouvernement et au peuple de Guinée, au rpg-arc-en ciel, sa famille politique, singulièrement, à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé.

Que l’âme de l’illustre défunt repose en paix et que chacun de nous, au moment où notre foi personnelle est mise à rude épreuve ainsi que la résilience de notre peuple se souvienne de notre ami, collaborateur et compagnon dans ses prières et ses pensées.