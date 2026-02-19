L’usage du téléphone portable en milieu scolaire, ainsi que la diffusion de contenus sensibles sur les réseaux sociaux, suscite de vives préoccupations au sein du système éducatif guinéen. Le phénomène, amplifié par la viralité des plateformes numériques, interpelle enseignants, parents et autorités éducatives. Le dernier cas en date concerne quatre lycéennes du lycée N’Dama et une collégienne de Mohamed VI, impliquées dans la publication d’une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, jugée inappropriée.

Face à cette situation, Michel Pépé Balamou, secrétaire général du Syndicat National de l’Éducation (SNE), a livré son analyse lors d’un entretien accordé à Guinee360.com.

Selon lui, la question de l’utilisation du téléphone à l’école ne peut être dissociée de la transformation numérique en cours dans le secteur éducatif. « Nous sommes dans un processus de digitalisation et de dématérialisation du système éducatif, qui a une certaine ramification sur la digitalisation même des effectifs, de la 7e année en terminale au niveau de la direction générale des examens et concours scolaires. C’est un processus qui est en cours, suivi également de l’inscription en ligne des candidats. »

Il souligne que l’inscription en ligne des candidats est désormais une réalité. « Aujourd’hui, on n’a plus besoin d’aller déposer un dossier devant une DPE ou un proviseur. L’inscription se fait en ligne. Il y a aussi le contrôle des résultats en ligne. Lorsque les résultats sortent, les enfants contrôlent leur admission à partir des opérateurs de téléphonie qui leur envoient des messages. Il y a aussi l’inscription pour l’université. Cette inscription se fait en ligne. Aujourd’hui, le téléphone est devenu un outil numérique, didactique et pédagogique indispensable dans les enseignements et les apprentissages. Je pense qu’au-delà d’une interdiction, il faut plutôt proposer une réglementation de l’utilisation du téléphone à des fins didactiques et pédagogiques. Tout ce qu’on fait aujourd’hui au niveau du système éducatif, c’est du numérique, c’est du digital, c’est de la dématérialisation. »

Par ailleurs, Michel Pépé Balamou plaide pour un accompagnement éducatif et parental, plutôt que pour une interdiction pure et simple. « Vous ne pouvez pas interdire aux enfants d’avoir un téléphone, étant donné qu’on peut le transformer en un outil didactique. Il y a des cours inclus dans le téléphone. Il suffit d’orienter les enfants vers des moteurs de recherche leur permettant de ne pas aller vers des sites pornographiques qui présentent des images d’horreur ou des fantasmes susceptibles de pervertir les enfants.

Pour cela, il faut un contrôle parental du téléphone. Aujourd’hui, avec les opérateurs de téléphonie, les parents peuvent avoir accès au contenu de leur enfant en termes de messages qu’il reçoit, d’appels, de sites qu’il fréquente et peuvent même, à partir de leur propre téléphone, désactiver certains sites pour verrouiller complètement et empêcher l’enfant d’y accéder, même s’il possède le téléphone. »

Au-delà des enjeux pédagogiques, il évoque également des questions sécuritaires en milieu scolaire. « Autre aspect, s’il y a des cas de pertes d’enfants dans les écoles et des cas de viols ou de harcèlements, si l’enfant a un téléphone, en cas de menace de viol, de harcèlement, de cybercriminalité, de cyberharcèlement ou de disparition, ou même de perturbations des cours, manifestations ou grèves, les parents peuvent avoir facilement accès à leur enfant s’ils ont un téléphone. »

Pour conclure, le secrétaire général du SNE estime que la réponse durable réside dans l’éducation. « C’est un problème très complexe, mais je pense que tout cela peut être résolu par des cours d’éducation à l’affectivité, aux médias sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok. Je pense que ce sont des cours qu’on peut intégrer dans les réformes de programmes d’enseignement pour introduire l’éducation à l’affectivité, l’éducation aux réseaux sociaux, pour que les enfants puissent savoir que le téléphone n’est pas seulement un outil de distraction ou de perversité, mais aussi un outil d’éducation, de formation, de transformation et d’ouverture vers le monde, sans pour autant se pervertir. »