Les réactions se multiplient après l’arrestation, survenue dans la nuit de mardi à mercredi, d’Abdoul Sacko. Après le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), l’organisation qu’il dirige, c’est au tour des Forces Vives de Guinée d’exprimer leur indignation face à ce qu’elles qualifient d’enlèvement.

Les Forces Vives de Guinée déplorent cette interpellation survenue en dehors de toute procédure judiciaire, illustrant une fois de plus “la détermination de la junte à faire taire, par tous les moyens, toutes les voix dissonantes.”

L’organisation condamne également cette arrestation et dénonce “la violence et la terreur” ayant marqué cet enlèvement.

“Les attaques menées contre son domicile et les violences physiques exercées sur lui devant sa famille sont une illustration éloquente de la persistance de la folie liberticide qui s’est emparée de la junte,” affirme la déclaration des Forces Vives.

Les Forces Vives estiment, par ailleurs, que rester silencieux face à de telles pratiques revient à cautionner la dérive dictatoriale en cours dans le pays.

C’est pourquoi elles appellent à la mobilisation pour exiger la libération immédiate et sans condition d’Abdoul Sacko, ainsi que des autres acteurs interpellés, et pour mettre fin à ces atteintes graves aux droits et libertés des Guinéens.