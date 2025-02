Les réactions se multiplient autour de l’interpellation du coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée, Abdoul Sacko. En plus des acteurs sociopolitiques du pays, les partenaires internationaux condamnent également l’acte et exigent des autorités de la transition qu’elles mènent des enquêtes pour identifier les auteurs de cet enlèvement.

Dans un communiqué, l’ambassade des États-Unis à Conakry exprime sa profonde préoccupation suite aux témoignages selon lesquels “des individus masqués et armés, apparemment portant des uniformes des forces de sécurité guinéennes, ont enlevé de force Abdoul Sacko de son domicile.”

L’ambassade précise qu’Abdoul Sacko est un ancien boursier du programme International Visitor Leadership Program (IVLP) du Département d’État américain, axé sur la résolution des conflits, et qu’il incarne les valeurs de liberté, d’indépendance et de droits fondamentaux que les États-Unis et la Guinée considèrent comme primordiaux. “M. Sacko est le troisième ancien boursier de ce prestigieux programme d’échange professionnel à être détenu, disparu ou arrêté en l’espace de quelques mois. Nous demandons au gouvernement guinéen d’enquêter rapidement sur cet incident, d’identifier les responsables et de veiller à ce que les procédures régulières soient respectées. La justice exige que tous les individus, quel que soit leur rang ou leur affiliation, soient tenus responsables dans le cadre de l’État de droit guinéen. Nous demandons également la transparence sur toute information concernant le statut de M. Sacko,” peut-on lire dans le communiqué.

Pour l’ambassade des États-Unis en Guinée, la recrudescence des détentions de journalistes et de leaders de la société civile “est une tendance troublante qui va à l’encontre de la vision déclarée de la Guinée d’un avenir démocratique et prospère fondé sur l’État de droit. En tant que partenaire de la Guinée dans sa transition vers l’ordre constitutionnel, les États-Unis demeurent déterminés à soutenir les principes démocratiques et les libertés que les Guinéens eux-mêmes ont affirmés.”

Abdoul Sacko a été interpellé aux environs de 4 heures du matin, le mercredi 18 février 2025, et conduit vers une destination inconnue. À ce jour, aucune communication officielle n’a été émise par le gouvernement.