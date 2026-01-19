Les contours de la tentative de coup d’État survenue au Burkina Faso le 3 janvier dernier continuent d’alimenter les interrogations. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président de la transition burkinabè, a été interpellé au Togo avant d’être expulsé de Lomé, où il résidait depuis octobre 2022.

Selon plusieurs sources concordantes, l’arrestation de l’ex-chef de l’État est intervenue le vendredi 16 janvier. D’après une source proche de Paul-Henri Damiba, citée par RFI, il aurait été conduit depuis sa résidence du quartier « Lomé 2 » vers la Cour d’appel, où un magistrat aurait statué favorablement à une demande d’extradition émanant des autorités burkinabè.

Le lendemain, samedi 17 janvier, le lieutenant-colonel Damiba aurait été escorté par des militaires jusqu’à l’aéroport de Lomé, avant d’être embarqué pour une destination qui n’a, à ce stade, pas été officiellement confirmée.

Renversé en septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba est régulièrement accusé par les autorités de Ouagadougou d’entretenir des velléités de déstabilisation du régime en place. Son expulsion intervient dans un contexte marqué par de nouvelles accusations de complot formulées par le pouvoir burkinabè à la suite des événements du 3 janvier.

Pour l’heure, ni les autorités togolaises ni celles du Burkina Faso n’ont communiqué officiellement sur cette opération, pas plus que sur la destination finale de l’ancien président de la transition.