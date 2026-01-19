Alors que le débat sur la mise à disposition du stade Général Lansana Conté de Nongo se poursuit depuis l’organisation de la cérémonie d’investiture du président de la transition, Mamadi Doumbouya, le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité a apporté des éclairages sur l’état actuel de l’infrastructure.

Malgré les récents travaux effectués sur la pelouse et aux abords du stade, l’enceinte sportive ne serait pas encore prête à accueillir des compétitions officielles. « Le stade n’est pas encore prêt pour être livré », a-t-il affirmé, évoquant notamment les conclusions de la dernière mission de la Confédération africaine de football (CAF) ayant séjourné à Conakry il y a quelques mois.

Selon lui, plusieurs insuffisances restent à corriger. « Il y a eu une mission préliminaire de la CAF. Beaucoup de manquements ont été relevés et restent à régler. Le ministre a annoncé que le stade pourrait être fonctionnel au premier trimestre 2026, mais il reste encore des travaux à réaliser », a-t-il expliqué.

Il précise par ailleurs que l’homologation du stade demeure conditionnée à une nouvelle inspection de l’instance continentale. « Pour que le stade soit approuvé, une autre mission de la CAF devra venir évaluer les travaux réalisés et décider s’il est apte à recevoir des matchs », a-t-il ajouté.

Le consultant sportif a également invité les autorités à accorder une attention particulière aux infrastructures sportives actuellement en rénovation. « Nous sommes dans l’attente et souhaitons vivement qu’une attention particulière soit accordée à l’achèvement des travaux du stade de Nongo et de celui du 28-Septembre », a-t-il souligné.

Thierno Saïdou Diakité a enfin appelé le prochain gouvernement, attendu après la prise de fonction du nouveau président, à faire des infrastructures sportives une priorité. « C’est avant tout une question de volonté politique. Nous avons vu que certains travaux ont été réalisés en deux semaines récemment. Si les enjeux liés à l’achèvement de ces chantiers sont clairement expliqués au Président de la République, il mettra les moyens nécessaires pour que le stade soit enfin approuvé et que la Guinée puisse disputer ses matchs à Conakry », a-t-il conclu.

À lire prochainement sur Guinée360 : l’intégralité de l’interview avec Thierno Saïdou Diakité.