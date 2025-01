Dans son nouveau clip “Ini Ba Afari”, Levi Bobo plonge au cœur des complexités de l’amour et des relations, tout en soulevant une question percutante : pourquoi observe-t-on autant de divorces dans le milieu artistique guinéen ?

À travers des paroles profondes et sincères, l’artiste invite ses pairs à réfléchir sur la nature des relations amoureuses. “L’amour ce n’est pas la haine, ce n’est non plus des disputes. Si elle ne veut plus de toi, arrête de te préoccuper d’elle. L’amour n’est pas difficile, il faut savoir s’y prendre. Ne te soucie point d’un homme qui ne calcule pas”, martèle l’auteur du titre N’nimadiyèmanai.

Avec plus de 20 000 vues à son actif, le clip capte l’attention par sa simplicité et sa vérité. Mais au-delà de l’aspect sentimental, Levi Bobo utilise également cette plateforme pour pointer du doigt une réalité qui frappe le milieu artistique guinéen : les ruptures à répétition. “Il y a trop de divorce dans le milieu artistique guinéen. Je jure qu’il y a trop de divorce. Entre Sekouba Kandia et Sonna Tata, Djelikaba Bintou et Azaya, Cam’s et Tenin Diawara, Saifon et Aicha Kindia… Qui a raison ?”, s’interroge l’auteur du morceau Khamèta fè.

En évoquant ces divorces médiatisés, l’artiste lance un appel à la réflexion collective. Pourquoi ces relations, souvent sous l’œil du public, finissent-elles par se briser ?

Levi Bobo semble suggérer que dans le monde du showbiz, où les émotions sont exacerbées par la célébrité et la pression sociale, l’amour peut parfois perdre de sa pureté. Ce questionnement invite à réfléchir sur la nature des relations dans un milieu où l’image et la célébrité jouent un rôle prépondérant, mais où, malgré tout, les sentiments et les conflits restent bien réels.