En conférence de presse d’après match, Kaba DIAWARA a une nouvelle été contraint de justifier son schéma de jeu que beaucoup d’observateurs critiquent. Agacé, le sélectionneur guinéen affirme que la Guinée n’a plus les joueurs pour son légendaire 4-3-3…

Après un match satisfaisant contre le Sénégal, la Guinée est tombé de très haut à l’occasion de son dernier match de poule face au Zimbabwe. Certes qualifié, le Syli s’est incliné (2-1) face aux Warriors et termine 2e de la poule B. En conférence de presse, le sélectionneur national a une nouvelle fois défendu son fameux 3-5-2. Pour lui, le problème du Syli se trouve ailleurs.

«Vous pensez vraiment que c’est le schéma qui nous a pénalisés ce soir ?

Moi je ne crois pas. Si vous regardez le match, ça n’a rien à voir avec le schéma. Parce que justement ça (le schéma) permis de libérer encore une fois Issiaga qui est beaucoup monté. Même CISSÉ qui monte moins, a eu des opportunités de centre à faire, après c’est la qualité individuelle qui fait la différence. Moi j’ai toujours dit, le schéma de départ est là, mais l’animation c’est ce qui fait la différence. Ce sont des professionnels, ils ont l’habitude de jouer dans ces genres de schéma, je vois pas pourquoi on revient encore me prendre la tête avec le 3-5-2. On peut jouer avec autant de schéma mais ce qui compte c’est l’animation. Le schéma est défini au départ mais c’est aux joueurs de faire la différence. Il faut se remettre au travail mais le système n’a absolument rien à voir… » s’est défendu Kaba DIAWARA, avant de pousser plus loin le bouchon.

«Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le huitième de finale, on va bien réfléchir mais il ne faut pas me parler de système à chaque fois qu’on fait un mauvais résultat. Je vais clore le débat comme ça c’est clair pour tout le monde. Le 4-3-3 guinéen, on a plus les joueurs pour jouer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez encore des Fodé MANSARÉ, des YATTARA ou des BANGOURA… on a en plus. Quand on avait ce genre de joueurs, on pouvait jouer un 4-3-3 » a ajouté l’ancien international guinéen.

Pour rappel, la Guinée affrontera le deuxième de la poule F, qui se joue entre le Mali, la Tunisie et la Gambie.

@JeuneElhadj