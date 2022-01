Avant son départ pour les Emirats Arabes Unis, pour disent-ils aller se faire soigner, Alpha CONDÉ a accordé un entretien à la télévision nationale. L’élément a été diffusé ce mardi 18 janvier 2022, sur la RTG. Cette réapparition de l’ancien locataire de Sékoutoureyah, galvanise certains membres du RPG arc-en-ciel.

Via sa page Facebook, Domani DORÉ, ancienne députée à l’Assemblée nationale écrit :«Revoir et entendre mon Président Prof. Alpha CONDÉ, ne serait-ce qu’à travers la télévision depuis le 5 septembre 2021, date du renversement de notre régime, me remplit d’une joie indescriptible et galvanise mon engagement pour une transition apaisée et juste.»

Faut-il rappeler que le RPG arc-en-ciel, avait décidé de s’abstenir de tout commentaires sur la sortie de son leader Pr Alpha CONDÉ, hors du pays pour des soins, sans qu’il y ait un communiqué du CNRD confirmant cette sortie.