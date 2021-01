Opposée à la Namibie pour sa première dans ce CHAN 2021, l’équipe locale guinéenne s’est imposée tranquillement (3-0) et prend déjà les rênes du groupe D.

Bien aidée par une grosse bourde namibienne en début de match, la Guinée a réussit parfaitement son entrée en jeu dans ce championnat d’Afrique des Nations 2021. Yacouba Gnagna Barry, en parfait renard des surfaces, interceptait une remise en arrière namibienne. L’attaquant du Horoya AC n’a plus qu’à pousser au fond des filets pour l’ouverture du score (12e, 1-0).

Une entame parfaite qui dictera le ton pour le reste de cette première mi-temps. La Guinée confirmera d’ailleurs à travers un second but, toute la maîtrise qu’elle a dégage sur cette première partie. Alors que le temps réglementaire arrivait à terme, Morlaye Sylla s’échappait en contre, et pour annihiler le retour défensif des namibiens, le milieu de terrain du Horoya AC nous offre un crochet extérieur suivi d’une splendide frappe enroulée à l’entrée de la surface qui se loge dans la lucarne opposée (45+1, 2-0).

C’est donc plus sereins grâce à cette avance confortable que Kanfory Lappé et ses poulains entament la seconde période. Toujours organisée dans un 4-4-2 compacte, la Guinée conservera jalousement son avance malgré les initiatives persistantes mais très peu tranchantes des namibiens. Yacouba Gnagna Barry réussit même à s’offrir un doublé à la 85e et tuer par la même occasion tout suspense (3-0) en fin de match.

Grâce à cette belle victoire, le Syli local de Guinée prend les commandes du groupe D devant la Zambie, vainqueur de la Tanzanie (2-0) un peu plus tôt dans la journée. La Guinée validera son ticket pour les quarts de finale, en cas de victoire lors de la prochaine journée face à la Zambie, le 23 janvier prochain.

