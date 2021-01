À travers un décret pris ce mardi 19 janvier 2021, le chef de l’État guinéen a dévoilé la composition partielle du nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe est composée de 36 départements ministériels et d’un Secrétariat général.

Dans ce décret lu à la Télévision Nationale, plusieurs ministres de l’ancienne équipe ont été reconduits c’est le cas du ministre d’État chargé des Affaires présidentielles et de la Défense nationale Dr Mohamed Diané, Ministre d’État conseiller spécial du président de la République et ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Tibou Kamara, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes, Mouctar Diallo, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Boureima Condé, ministre de la Sécurité et de la protection civile, Albert Damantang Camara, ministre de la Justice et garde des sceaux, Mory Doumbouya, ministre du Plan et du Développement Économique, Mama Kany Diallo, ministre de l’Économie et des Finances, Mamady Camara, ministre du Budget, Ismaël Dioubaté, ministre délégué à la présidence chargé de l’Agriculture et de l’élevage, Roger Patrick Millimouno, ministre de l’énergie, Boumtouraby Yattara, ministre de Santé, Rémy Lamah, ministre des droits et de l’autonomisation des femmes, Hawa Béavogui, ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Zeinab Dramé

Cependant, on constate quelques changements au ministère des Affaires Étrangères et des guinéens de l’Étranger, où Ibrahima Kalil Kaba est désormais ministre, le département des Travaux publics revient à Kadiatou Émilie Diaby, .