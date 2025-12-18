À la barre, le colonel Bienvenu Lamah a livré un témoignage offensif, mettant directement en cause l’ancien ministre de la Défense, le général Sékouba Konaté. L’accusé exige une confrontation avec le commandant Toumba Diakité, estimant qu’elle est indispensable à la manifestation de la vérité sur l’origine des forces impliquées.

Devant le Tribunal, le colonel Bienvenu Lamah a soutenu que le général Sékouba Konaté, alors ministre de la Défense, ne pouvait être écarté du dossier. « Sékouba Konaté était ministre de la Défense. En tant que ministre de la Défense, des éléments quittent ailleurs pour venir faire la formation à Kaleya. Et que toi tu dis que ce sont mes éléments », a-t-il déclaré, contestant la thèse selon laquelle les forces incriminées relevaient exclusivement de son autorité.

Colonel Lamah insiste sur les contradictions qu’il estime majeures entre les versions avancées par plusieurs protagonistes. « Alpha Amadou Baldé dit que les 250 éléments sont venus de Kaleya, Toumba a dit que 250 éléments sont venus du centre d’instruction de l’armée de mer (CIAM) », a-t-il rappelé, avant d’ajouter que des vérifications auraient confirmé la présence d’éléments dans ces différents centres. Pour lui, ces divergences justifient pleinement une confrontation directe : « Sinon, ça ne mériterait pas qu’il y ait une confrontation entre ces éléments ? Afin de se situer, qui dit la vérité ? »

L’accusé affirme par ailleurs que cette question a déjà été au cœur du travail des juges d’instruction. Il évoque notamment une interview versée au dossier par le pool d’instruction : « C’est dans ce cadre-là que le pool des juges d’instruction a rendu l’audio que vous avez projeté ici ». Selon lui, cette pièce démontrerait que « Kaleya est différent du CIAM », et aurait conduit les magistrats instructeurs à revoir certaines accusations portées contre lui.

Allant plus loin, Bienvenu Lamah accuse l’ancien chef de la transition d’avoir pesé sur l’orientation du dossier. « C’est comme ça que le général Sékouba Konaté a commencé à intoxiquer le dossier. Mais il doit venir ici », a-t-il lancé, rejetant toute fuite en avant judiciaire : « Il veut qu’on aille à la Cour pénale internationale, qu’il vienne d’abord ici, on va s’affronter entre nous ».

Il a enfin rappelé les décisions judiciaires antérieures, notamment les ordonnances rendues le 29 décembre 2017 — requalification des faits et non-lieu partiel — ultérieurement confirmées par la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d’appel de Conakry, comme pour asseoir la cohérence de sa défense.

Ce témoignage, marqué par des mises en cause directes et une demande explicite de confrontation, pourrait relancer le débat sur les responsabilités hiérarchiques et politiques dans l’organisation des forces impliquées lors des événements du 28 septembre 2009.