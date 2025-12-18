Par décret lu à la télévision nationale ce jeudi 18 décembre 2025, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à une nouvelle nomination au sein de la Présidence.

Le chef de l’État a ainsi nommé le colonel à la retraite Karamoko Camara en qualité de conseiller chargé de mission à la Présidence de la République.

Ancien commandant du Bataillon du quartier général (BQG), Karamoko Camara vient renforcer l’équipe présidentielle dans un contexte marqué par des ajustements au sommet de l’État.