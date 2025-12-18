Invité de l’émission « Heure du bilan », le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sékou Camara, a apporté des précisions sur le projet de reconstruction de la route Leprince, l’un des axes les plus stratégiques et les plus fréquentés de la capitale guinéenne.

Selon le ministre, l’entreprise Porteo est actuellement chargée de l’exécution du projet. Déjà déployée sur le terrain, elle a entamé des travaux préliminaires destinés à améliorer la fluidité de la circulation, à l’image des interventions réalisées sur l’autoroute Fidel Castro. « Le projet évolue normalement. Nous sommes en discussion avancée avec l’entreprise concernant les études. Une fois celles-ci validées, les travaux proprement dits seront lancés », a rassuré Laye Sékou Camara.

La reconstruction de la route Leprince ne se limite pas à un simple réaménagement. Elle s’inscrit dans un projet structurant unique, pensé dans une vision globale de modernisation de la voirie urbaine de Conakry.

Le programme intègre notamment :

l’échangeur de Hamdallaye ;

le tronçon Hamdallaye–Kipé–Sonfonia ;

la route Hamdallaye–Kaporo en 2×2 voies;

ainsi que la requalification complète de la route Leprince.

Pour le ministre, cette approche intégrée permettra de mieux répondre aux défis de mobilité dans la capitale, marquée par une forte densité de circulation et une urbanisation rapide.

Laye Sékou Camara a insisté sur le changement de paradigme opéré par son département. « Nous ne nous contentons pas de réhabiliter l’existant. La route Leprince sera reconstruite selon une nouvelle vision, avec des voies express permettant une circulation rapide et fluide », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle conception vise à transformer durablement la mobilité urbaine. La même approche est d’ailleurs appliquée à l’autoroute de Castro, qui fera également l’objet d’une reconstruction complète.

À terme, des voies express continues relieront Kaloum à l’aéroport, jusqu’à Sonfonia, offrant une alternative moderne aux usagers et contribuant à la réduction des embouteillages chroniques. « Il ne s’agit pas d’un simple revêtement, mais d’une transformation en profondeur de l’infrastructure routière de la capitale », a conclu le ministre.