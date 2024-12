L’humanité célèbre ce mercredi 18 décembre 2024 la Journée internationale des migrants. La veille de cette journée, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a prononcé un discours pour expliquer les efforts fournis par les autorités en faveur des migrants.

Il a aussi rappelé que la diversification des moyens de transport et l’existence de réseaux d’information et de communication, notamment les réseaux sociaux, sont des facteurs non négligeables qui favorisent la mobilité des personnes. Ces éléments contribuent à une mobilisation accrue et véhiculent parfois une image fausse de l’avenir.

Pour marquer cette journée, cette année, le ministère des Affaires étrangères prévoit d’organiser une série d’activités en collaboration avec l’Observatoire guinéen des migrations. La démarche vise à déconstruire les préjugés et à dissiper les fausses idées sur les migrants.

L’initiative traduit également l’engagement des autorités guinéennes à soutenir les efforts internationaux dans ce domaine. Dans son discours, le chef de la diplomatie guinéenne a appelé à l’implication de tous pour la réussite de la célébration de la journée.

“Je voudrais inviter le gouvernement, le peuple de Guinée et toutes les représentations diplomatiques ainsi que les organisations internationales accréditées en Guinée à célébrer ensemble cette journée pour témoigner de leur solidarité envers les migrants, partout où ils se trouvent dans le monde”, a lancé le ministre.