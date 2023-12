Les soutiens se multiplient en direction de la Guinée suite à l’incendie survenu dans la nuit du dimanche 17 à lundi 18 décembre 2023, au dépôt d’hydrocarbures à Kaloum.

Après le Sénégal et le Mali voisin qui ont déjà manifesté leurs soutiens, la France a aussi annoncé le déploiement d’une équipe de logisticiens et des spécialistes médicaux à Conakry les heures qui suivent.

L’annonce a été faite par le premier conseiller de l’ambassade de France en Guinée, au cours d’une rencontre entre le ministre guinéen des affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, et les ambassadeurs accrédités en Guinée.

« Nous sommes venus présenter les condoléances de la France à la Guinée et exprimé notre solidarité avec le peuple et les autorités guinéennes. Comme à chaque fois qu’il se passe quelque chose de grave en Guinée, la France est toujours première à réagir, et à être auprès de la Guinée. Nous allons mettre à disposition des autorités, une équipe de logisticiens et de spécialistes médicaux qui arriveront à Conakry en fin d’après-midi», a annoncé Olivier Huot.

Ces équipes, une fois à Conakry, vont travailler main dans la main avec les experts Guinéens pour organiser la riposte, a confié le diplomate.