Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, aux environs de zéro heure, un incendie d’origine inconnue s’est déclaré au principal dépôt d’hydrocarbures de la Société Guinéenne de Pétrole à Kaloum. Suite à cet incident, tous les accès menant à Kaloum sont bloqués.

Depuis tard la nuit, les forces de défense et de sécurité, les forces spéciales et la protection civile s’activent sur le terrain. Dans la matinée de ce lundi 18 décembre 2023, tous les accès qui mènent au centre ville sont bloqués. Le passage des engins roulant est interdit. Seuls les véhicules de la croix rouge et les ambulances circulent.

Les citoyens sont obligés de rebrousser chemin ou de faire le reste à pied.

Pour l’heure on ignore l’étendue du dégât causé par cette explosion. Jusqu’à présent la fumée noire se dégage au niveau du dépôt. Les citoyens de Kaloum restent toujours inquiets.

Notre reporter a indiqué que les flammes n’ont pas encore ete maîtrisées et sont visibles à distance (9h20).

Dans un communiqué, le gouvernent a ordonné la fermeture des écoles publiques et privés dans le Grand Conakry et demandé les travailleurs de rester chez eux.