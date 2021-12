Le gouvernement a tenu son conseil des ministres, au compte de la semaine qui prend fin ce dimanche. L’occasion a été mise à profit par le président de la République, colonel Mamadi DOUMBOUYA, pour donner des instructions à ses ministres, afin de réussir la transition qui suscite assez d’espoirs chez bon nombre de citoyens guinéens.

Selon le compte rendu de la session dudit conseil des ministres, le colonel Mamadi DOUMBOUYA, a l’entame de ses propos, rappelés au gouvernement piloté par Mohamed BEAVOGUI, la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi des décisions et des recommandations du Conseil des ministres.

Par la suite, le tombeur d’Alpha CONDÉ, a donné instruction au Premier ministre et au Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, de prendre «toutes les dispositions pour la mise en place de la chambre de commerce et d’un patronat unique, représentatif de l’ensemble des acteurs économiques de notre pays.»

Évoquant le cas des projets en cours, le Président de la transition a instruit son ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de faire «le point sur les projets d’électrification solaire existants.»

Il par ailleurs, demandé au ministre de l’Énergie de l’hydraulique et des Hydrocarbures «de poursuivre le projet d’éclairage urbain et l’électrification solaire à l’intérieur du pays.»