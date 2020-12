Ce vendredi, 18 décembre 2020, un accident de la circulation s’est produit au carrefour Condèla, dans la commune urbaine de Siguiri. Le bilan provisoire est de deux (2) morts dont un enfant.

Selon les témoins rencontrés sur les lieux du drame, c’est un camion Renault immatriculé RC 7489 rempli de marchandises et de passagers qui a heurté un muni-bus immobilisé rempli de passagers et de marchandises.

Les deux véhicules se rendaient au marché hebdomadaire de Kintinian, sous-préfecture située à 35 kilomètres du centre-ville de Siguiri.

Les corps et les blessés ont été transportés à l’hôpital préfectoral.

Le directeur adjoint des services d’urgence de l’hôpital préfectoral de Siguiri apporte des éclaircissements sur les rumeurs qui font état de 5 morts.

« Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, l’accident qui s’est produit ce vendredi mon équipe et moi avions reçus 35 blessés dont 5 cas graves. Le cas le plus dangereux a été référé directement sur Bamako. Maintenant parlant des morts, il y a eu un dépôt de corps lui, il a rendu l’âme sur place et le second a rendu l’âme à l’hôpital», a déclaré le docteur Aboubacar Sidiki Camara, au micro de notre correspondant dans la région.

Aux dires de l’officier de constat, Sekouba Keita, l’excès de vitesse et la non-maîtrise du camion par le chauffeur serait à la base de l’accident.

Billy Nankouman Keita