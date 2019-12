Mondial des Clubs: Buteur, Naby guide les reds vers la finale…

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Naby Keita. Buteur en Premier League et en Ligue des Champions lors de ces 2 derniers matchs, le guinéen vient d’enchaîner en Mondial des Clubs et guide son club vers la finale de cette compétition, face à Monterrey.

S’il a fallu attendre les dernières secondes du match pour voir les anglais prendre le dessus sur les mexicains de Monterrey, Naby Keita lui a été a son avantage dans cette demi-finale de mondial des clubs.

Le guinéen a ouvert le score pour Liverpool à la 11e minute sur un service impeccable de Mohamed Salah. Funes Mori lui a répondu dans la foulée (14e, 1-1) pour remettre les deux équipes à égalité.

C’est finalement Roberto Firmino qui, sur une offrande de Trent Alexander Arnold, a redonné l’avantage à Liverpool dans les derniers instants du match.

Qualifié pour la finale, Liverpool sera opposé au club brésilien de Flamengo. Pour sa part, Naby Keita vient d’enchaîner trois réalisations (toutes compétitions confondues) sur ses trois derniers matchs, alors qu’il cumulait le même nombre de buts, sur ses 41 précédents matchs. Déclic ?