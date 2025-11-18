Des coups de feu ont retenti dans la nuit du lundi 17 novembre 2025 à Kaloum, aux environs de 22 heures, en plein cœur de la capitale guinéenne. La détonation a rapidement suscité de vives interrogations, notamment sur les réseaux sociaux. Ce mardi matin, le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale a publié un communiqué pour clarifier les faits.

Selon ce document, les tirs ont été déclenchés au cours d’un contrôle qui a dégénéré au niveau du checkpoint du pont 8 Novembre. Le conducteur d’un véhicule de grosse cylindrée aurait refusé de se soumettre aux injonctions des agents, provoquant une poursuite. Cinq ressortissants chinois se trouvaient à bord du véhicule.

Le communiqué précise : « Ce lundi de novembre 2025, aux environs de 22 heures, un véhicule de marque Hyundai Palissade, immatriculé BA 21 36, en provenance de Donka et se dirigeant vers Kaloum, a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents postés au check-point du pont 8 Novembre. Lors de la poursuite engagée, le chauffeur a tenté à plusieurs reprises de renverser dangereusement les agents, mettant gravement en péril leur intégrité physique. »

Face à cette situation jugée extrêmement dangereuse, « les gendarmes ont poursuivi l’opération et ont réussi à immobiliser le véhicule à Sans-fil, au carrefour FEGUIFOOT, grâce à un tir de sommation ciblé sur la roue arrière gauche », ajoute le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale.