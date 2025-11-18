En marge de la fenêtre internationale FIFA de ce mois de novembre, le Syli National de Guinée a disputé deux matchs amicaux au Maroc. Après une victoire face au Liberia et un nul contre le Niger, le sélectionneur Paulo Duarte se dit satisfait du rendement de son groupe durant ces dix jours de préparation sur le sol marocain.

Samedi dernier, la Guinée s’était imposée contre le Liberia avant d’être accrochée, ce mardi, par le Niger au stade municipal de Berrechid. À l’issue de cette rencontre, le sélectionneur a tiré un bilan globalement positif :

« Nous avons disputé deux matchs qui m’ont apporté beaucoup d’informations. Nous avons gagné trois joueurs de bonne qualité, même si deux autres n’ont pas rendu la copie que j’attendais. Les résultats de ces deux matchs amicaux ne sont pas importants pour moi […] L’objectif était d’analyser, d’observer, de chercher, et je suis satisfait », a-t-il déclaré.

Avec un groupe largement renouvelé et marqué par l’arrivée de plusieurs nouveaux visages, Paulo Duarte a profité de cette trêve pour tester différents profils :

« J’ai laissé tous les titulaires habituels dans leurs clubs afin de donner une opportunité aux jeunes et voir qui pourrait nous intéresser à l’avenir », a expliqué le technicien portugais.

Paulo Duarte toujours invaincu

Depuis son arrivée à la tête du Syli National, Duarte reste invaincu en six rencontres : les quatre dernières journées des éliminatoires du Mondial 2025, ainsi que ces deux amicaux. Son staff et lui affichent pour l’instant un bilan de trois victoires et trois matchs nuls, avec dix buts marqués pour quatre encaissés.

Dans l’attente du verdict du Tribunal arbitral du sport concernant le litige entre la Tanzanie et la Guinée, Paulo Duarte se projette désormais sur les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN 2027, dont le tirage au sort est prévu pour décembre prochain.