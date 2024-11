Le Syli national de Guinée à effectué sa dernière séance d’entraînement cet après midi ce lundi 18 novembre 2024, sur la pelouse du Stade Benjamin Mpaka de Dar Es Salam, où il doit en découdre avec l’équipe nationale de la Tanzanie. Le défenseur guinéen a profité de l’occasion pour rassurer les Guinéens que lui et ses coéquipiers sont déterminés à continuer à les faire rêver davantage.

« On est conscient que c’est un match difficile, c’est comme une finale. C’est notre qualification qui est en jeu, et on va être concentrés pour remporter ce match. On va le faire pour la nation et pour nous. Nous sommes motivés. On joue chez eux, on sait que c’est une équipe qui cherche aussi la qualification. Je pense que ça va se jouer dans l’état d’esprit et la motivation, et on fera tout pour se qualifier», a déclaré Saidou Sow au micro de la Fédération guinéenne de football.