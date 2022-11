Le Directeur général d’Anglogold Ashanti Guinea (SAG) a participé à un panel sur le thème: «La licence pour le développement durable dans le domaine minier», à la clôture de la 7è édition du Symposium Mines Guinée, au Chapiteau du palais du peuple, le jeudi 17 novembre 2022. En présence de plusieurs acteurs du domaine, monsieur Mamady Kouyaté a expliqué longuement les nécessités pour les sociétés minières de considérer le facteur de licence sociale dans les zones où elles exploitent.

Au niveau de la SAG par exemple, cette licence sociale est basée sur trois principaux axes, d’après monsieur Kouyaté : «Il y a l’axe de l’éducation, l’éducation de base qu’il faut soutenir avec la construction des écoles, l’éducation professionnelle, parce qu’il faut créer des compétences pour améliorer la qualité de la main d’œuvre locale. Ça va permettre à diminuer les expatriés, créé l’entrepreneuriat et aussi améliorer les conditions d’emploi. Il y a l’axe des infrastructures. Il faut créer des infrastructures dans les communautés, construire des centres de santé, l’autonomisation des femmes ou les femmes peuvent apprendre des métiers. Le troisième axe, c’est la création des activités génératrices de revenus. Parce que l’une des valeurs de la SAG, c’est que les communautés dans lesquelles nous allons évoluer vont se retrouver meilleures qu’avant que nous soyons là.»

Le DG de la SAG a aussi parlé du volet fourniture de bien et de service. Il a rappelé à cet effet d’abord que l’industrie minière est l’un des secteurs qui fait plus de dépenses dans le pays : «Nous pensons que si ces dépenses sont bien orientées, ça va permettre au gouvernement de réaliser son aspiration, celui de catalyser l’industrialisation locale. Depuis les 7 ans passés, nous avons augmenté nos dépenses locales de 110 millions à plus 140 millions de dollars par an que nous dépensons dans les entreprises locales.»

Avis sur l’évènement…

Cette septième édition du symposium Mines Guinée est une réussite, a exprimé monsieur Mamady Kouyaté, DG de la SAG : «Il est l’un des plus grands forums économique de la sous-région. C’est un forum qui réunit des investisseurs, des consultants…, qui peuvent nous aider à améliorer le secteur minier. Donc c’est vraiment un lieu de donner et de recevoir à travers ses conférences, panels, etc., qui ont été faits. Mais aussi, c’est un lieu pour les entreprises minières non seulement de se connaître mieux, mais aussi de se connaître avec les fournisseurs, de connaître les capacités qu’il y a dans le pays. Parce qu’il y a en a qui sont là, qui ont des capacités, mais la SAG évoluant à l’intérieur du pays, on peut ne pas les connaître. C’est une occasion pour eux de nous connaître et pour nous aussi de connaître qu’est-ce qu’ils sont capables de faire ?